Théâtre : Les contes énervés 4 Rue de Verdun Touques, 24 février 2024, Touques.

Touques Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

L’auteur Christophe Mory monte sur la scène du théâtre « Chez Colette » avec ses « contes énervés ».

« J’ai toujours aimé lire des nouvelles le soir avant de m’endormir, comme un enfant qui a besoin d’histoires. Alors voilà Tristan et Chloé, deux jeunes comédiens pleins de talents et d’illusions comme on en trouve à Avignon. Et voici le temps qui passe, le vieillissement, le printemps qui file, la saison des amours… Or, nous vivons sous l’éclairage de #Metoo : tout compliment devient du harcèlement, les messages trop fréquents se font intrusifs. Fin des amours ? Voile sur le désir ? Il y a des femmes qu’on aime désirer, il y a des femmes qu’on désire aimer. Comment répondre à cet appel, enfermé par ce confinement social ?

Entendons-nous bien : que la parole de femmes se libère pour exiger le respect évident au cœur de toute relation, voilà une évidence. Que cette parole soit prise au sérieux pour protéger les femmes des prédations et des incivilités, nous sommes tous d’accord.

Faut-il pour autant relancer l’antique guerre des sexes ? Ça va encore faire des histoires. A raconter le soir ? »

Le théâtre ouvre ses porte 30 minutes avant la représentation.

Placement libre..

4 Rue de Verdun Théâtre Chez Colette

Touques 14800 Calvados Normandie



