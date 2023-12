« L’instant » de Dorothée Génot au théâtre « Chez Colette » 4 Rue de Verdun Touques Catégories d’Évènement: Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17 22:00:00 Dorothée Génot propose de découvrir quelques passages de son nouveau roman…

« Il y a ce lieu, il y a ce temps qu’on ne vît qu’une fois… Une photographe se rend au bord de la mer pour capturer l’heure bleue. De cet instant naît une rencontre amoureuse. Je vous invite à vous rendre sur cette plage, un vendredi dix août.

L’instant, c’est ce souvenir amoureux sur papier glacé figé pour l’éternité… ».

4 Rue de Verdun Théâtre Chez Colette

Touques 14800 Calvados Normandie

