Théâtre : La Valise 4 Rue de Verdun Touques, 27 janvier 2024, Touques.

Touques Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27

La comédienne et auteure Sophie Forte se met en scène dans ce récit nostalgique et drôle à la fois tiré de son deuxième roman « La valise ».

Quand Sophie récupère une vieille valise où s’entassent pêle-mêle des photos de famille, elle découvre un véritable trésor ! Derrière chaque cliché se cache une histoire, qu’elle raconte avec humour et tendresse. On plonge avec elle dans l’univers farfelu et chaleureux de ces figures attachantes :

Un père devenu soudain célèbre sans quitter son canapé,

Une mère pimpante à l’engouement indéfectible,

Une tante à la voix fêlée et aux multiples brushings,

Un grand-père aux allures d’Humphrey Bogart,

Un papy napolitain dangereux,

Un oncle joyeux au destin inattendu,

Sans oublier Gerry, le chien éternel !

Entre scènes désopilantes et moments tragiques, Sophie Forte a l’art de provoquer un tourbillon d’émotions.

Avec elle, le public se sent en famille…

Le théâtre ouvre ses porte 30 minutes avant la représentation.

Placement libre..

La comédienne et auteure Sophie Forte se met en scène dans ce récit nostalgique et drôle à la fois tiré de son deuxième roman « La valise ».

Quand Sophie récupère une vieille valise où s’entassent pêle-mêle des photos de famille, elle découvre un véritable trésor ! Derrière chaque cliché se cache une histoire, qu’elle raconte avec humour et tendresse. On plonge avec elle dans l’univers farfelu et chaleureux de ces figures attachantes :

Un père devenu soudain célèbre sans quitter son canapé,

Une mère pimpante à l’engouement indéfectible,

Une tante à la voix fêlée et aux multiples brushings,

Un grand-père aux allures d’Humphrey Bogart,

Un papy napolitain dangereux,

Un oncle joyeux au destin inattendu,

Sans oublier Gerry, le chien éternel !

Entre scènes désopilantes et moments tragiques, Sophie Forte a l’art de provoquer un tourbillon d’émotions.

Avec elle, le public se sent en famille…

Le théâtre ouvre ses porte 30 minutes avant la représentation.

Placement libre.

La comédienne et auteure Sophie Forte se met en scène dans ce récit nostalgique et drôle à la fois tiré de son deuxième roman « La valise ».

Quand Sophie récupère une vieille valise où s’entassent pêle-mêle des photos de famille, elle découvre un véritable trésor ! Derrière chaque cliché se cache une histoire, qu’elle raconte avec humour et tendresse. On plonge avec elle dans l’univers farfelu et chaleureux de ces figures attachantes :

Un père devenu soudain célèbre sans quitter son canapé,

Une mère pimpante à l’engouement indéfectible,

Une tante à la voix fêlée et aux multiples brushings,

Un grand-père aux allures d’Humphrey Bogart,

Un papy napolitain dangereux,

Un oncle joyeux au destin inattendu,

Sans oublier Gerry, le chien éternel !

Entre scènes désopilantes et moments tragiques, Sophie Forte a l’art de provoquer un tourbillon d’émotions.

Avec elle, le public se sent en famille…

Le théâtre ouvre ses porte 30 minutes avant la représentation.

Placement libre.

.

4 Rue de Verdun Théâtre Chez Colette

Touques 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT SPL Deauville