Théâtre : « Le monde selon Albert Einstein » 4 Rue de Verdun Touques, 26 décembre 2023, Touques.

Touques Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 19:00:00

fin : 2023-12-26

Le monde selon Albert Einstein d’après le roman de Brigitte Kernel, avec Sylvia Roux.

Bien loin des mathématiques, la pièce “Le monde selon Albert Einstein” évoque l’empathie, la transmission, le non-jugement…

Des valeurs refuges chères au petit Albert malicieux, dysphasique et hyperactif. Humaniste, la nouvelle création de la Cie Juste Là, se

veut un message d’espoir, ode à la différence.

Une pièce pour adultes et enfants à partir de 8 ans, adaptée du roman de Brigitte Kernel paru chez Flammarion Jeunesse, Coup de Cœur France 3, France Inter et France Info.

Mise en scène : Josiane Pinson

Musique : Raphaël Sanchez

Durée du spectacle 1h10

Le théâtre ouvre ses porte 30 minutes avant la représentation.

Placement libre..

4 Rue de Verdun Théâtre Chez Colette

Touques 14800 Calvados Normandie



