DÉCOUVERTE INSOLITE DE MONTPELLIER POUR LES ENFANTS – VISIT’INSOLITE 4 Rue de Vallat Montpellier, 6 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-06 09:00:00

fin : 2023-12-06 12:00:00

Pauline Salembier, guide conférencière de Visit’insolite vous propose d’emmener vos enfants dans une aventure ludique et créative au sein du quartier St Roch réputé pour son patrimoine et ses artisans créateurs..

Notre mascotte la Rainette, les personnages qui ont marqué l’histoire et Pauline les guideront sur un parcours matérialisé par un livret insolite pédagogique et personnel remis à chaque enfant.

la créativité sera au rendez-vous dans 2 ateliers au choix pour laisser libre court à leur imagination (matériel fourni et encadrement par des professionnels):

Atelier céramique : modelage de la terre

Atelier création par le recyclage

Enfants de 6 à 11 ans

Réservation obligatoire : visitinsolite@gmail.com

Parcours 1 Quartier St Roch

1h30 de visite guidée et le Livret insolite

EUR.

4 Rue de Vallat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



