CAFE LITTERAIRE 4 rue de Straelen Bayon, 7 octobre 2023, Bayon.

Bayon,Meurthe-et-Moselle

Venez partager un moment convivial en rencontrant l’auteure locale Jocelyne Bigaré.

Gratuit. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 11:30:00. 0 EUR.

4 rue de Straelen Bibliothèque intercommunal Marie Marvingt

Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and share a convivial moment with local author Jocelyne Bigaré.

Free

Venga a compartir un momento de convivencia con la escritora local Jocelyne Bigaré.

Gratis

Treffen Sie sich mit der lokalen Autorin Jocelyne Bigaré zu einem geselligen Beisammensein.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS