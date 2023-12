Soirée Noël à la brasserie Taal 4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val, 16 décembre 2023 19:30, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

Concert avec Wild Thing et Repas de Noël de La Planque..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:00:00. EUR.

4 rue de Soultzbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



Concert with Wild Thing and La Planque Christmas meal.

Concierto con Wild Thing y comida navideña de La Planque.

Konzert mit Wild Thing und Weihnachtsessen von La Planque.

