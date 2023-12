Choucroute en Drive 4 rue de Molsheim Westhoffen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 13:00:00 . La Chorale Concordia de Westhoffen vous propose une choucroute en drive le samedi 27 janvier 2024 de 10h à 13h.

Entrée : assiette de charcuterie + crudité

Plat : Choucroute garnie (belle garniture)

Tarif : 18€ Réservation obligatoire :

GAND Jean au 03 88 50 50 17

SCHWARTZ Jean Georges au 03 88 50 50 53

Par mail : concordia.westhoffen@gmail.com

Dernier délai de réservation : 21 janvier 2024.

Adresse du drive : Salles Les Cerisiers EUR.

4 rue de Molsheim

Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est

