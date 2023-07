EXPOSITION HÔTEL DES MONNAIES 4 Rue de l’Hôtel des Monnaies Villemagne-l’Argentière, 3 juillet 2023, Villemagne-l'Argentière.

Villemagne-l’Argentière,Hérault

Exposition Hôtel des monnaies. 15 artistes. Peintres figuratifs, abstraits; sculpteur céramiste, sur métal. Du 3 juillet au 23 août..

2023-07-03 fin : 2023-08-23 . .

4 Rue de l’Hôtel des Monnaies

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie



Exhibition at the Hôtel des Monnaies. 15 artists. Figurative and abstract painters; ceramic and metal sculptors. From July 3 to August 23.

Exposición en el Hôtel des Monnaies. 15 artistas. Pintores figurativos y abstractos; escultores de cerámica y metal. Del 3 de julio al 23 de agosto.

Ausstellung Hôtel des monnaies. 15 Künstler. Figurative und abstrakte Maler; Keramik- und Metallbildhauer. Vom 3. Juli bis 23. August.

