nuits de la lecture : Les petits champions de la lecture

Rhinau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18

Finale école des petits champions de la lecture

La médiathèque vous propose d’écouter les élèves des classes de CM1 et CM2 inscrits au concours Les petits champions de la lecture ! A cette occasion vous pourrez découvrir les textes choisis et préparés par les élèves et les encourager dans leur prise de parole en public. à 18h – Tout public

0 EUR.

4 rue de l’hotel de ville

67860 Bas-Rhin Grand Est



