MARCHÉ DE NOËL JACOU 4 Rue de l’Hôtel de Ville Jacou, 9 décembre 2023, Jacou.

Jacou,Hérault

Il aura lieu le samedi 9 décembre de 16h à 21h sur le Parvis de la Mairie et au cœur de ville commerçant..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

4 Rue de l’Hôtel de Ville

Jacou 34830 Hérault Occitanie



It will take place on Saturday December 9 from 4pm to 9pm on the town hall square and in the heart of the shopping district.

Tendrá lugar el sábado 9 de diciembre de 16.00 a 21.00 horas en el Parvis de la Mairie y en pleno centro de la ciudad.

Er findet am Samstag, den 9. Dezember, von 16 bis 21 Uhr auf dem Rathausvorplatz und im Geschäftsviertel des Stadtzentrums statt.

