VIDE GRENIER 4 rue de l’Hôtel de Ville Custines, 1 octobre 2023, Custines.

Custines,Meurthe-et-Moselle

VIDE-GRENIER.

La Commission des Fêtes prépare le vide grenier du dimanche 01 octobre de 8h00 à 18h00.

75 exposants vous attendent.

Il y aura possibilité de restauration sur place.

Venez nombreux, nous vous attendons.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. 0 EUR.

4 rue de l’Hôtel de Ville

Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est



WINDOW TANK.

The Festivities Committee is preparing the garage sale on Sunday October 01 from 8.00 am to 6.00 pm.

75 exhibitors await you.

Catering available on site.

We look forward to seeing you there.

DEPÓSITO DE VENTANA.

La Comisión de Festejos está preparando la venta de garaje para el domingo 01 de octubre de 8:00 a 18:00 horas.

te esperan 75 expositores.

Habrá servicio de catering in situ.

Esperamos verle allí.

VIDEO-GRENIER.

Der Festausschuss bereitet den Flohmarkt am Sonntag, den 01. Oktober von 8.00 bis 18.00 Uhr vor.

75 Aussteller erwarten Sie.

Es wird die Möglichkeit geben, vor Ort zu essen.

Kommen Sie zahlreich, wir freuen uns auf Sie.

