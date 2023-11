Fashion fripe – Le grand bal de lancement 4 rue de l’Hôtel de Ville Arles, 2 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Qui dit podium et paillettes dit robe de bal, et qui dit robe de bal dit… bal ! L’équipe de la Fashion Fripe organise un apéro étincelant pour lancer, soutenir et dévoiler le programme (et l’affiche !) de la 6e édition du festival..

2023-11-02 17:30:00 fin : 2023-11-02 . .

4 rue de l’Hôtel de Ville CIA

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Where there’s a catwalk and glitter, there’s a ball gown, and where there’s a ball gown, there’s a? ball! The Fashion Fripe team is organizing a sparkling aperitif to launch, support and unveil the program (and poster!) for the 6th edition of the festival.

Donde hay una pasarela y purpurina, hay un vestido de baile, y donde hay un vestido de baile, ¡hay un baile! El equipo de Fashion Fripe organiza un aperitivo espumoso para lanzar, apoyar y desvelar el programa (¡y el cartel!) de la 6ª edición del festival.

Wer Laufsteg und Pailletten sagt, muss auch Ballkleid sagen, und wer Ballkleid sagt, muss auch Ball sagen! Das Team der Fashion Fripe organisiert einen glitzernden Aperitif, um das Programm (und das Plakat!) der 6.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Arles