Visite guidée : Manufacture de bérets

C’est dans une boutique en plein centre ville d’Orthez que Sara et Elodie vous accueillent. Passionnées par leur métier, elles fabriquent de bout en bout chaque béret, du fil écru au produit fini : le tricotage, le remaillage, le feutrage, le grattage, le tondage et les finitions. Dans leur atelier à Orthez, elles vous feront découvrir chaque étape de la fabrication du couvre-chef. Les bérets garantis 100 % artisanal sont vendus dans la boutique..

Sara and Elodie welcome you to their store in the heart of Orthez. Passionate about their craft, they make every beret from start to finish, from raw yarn to finished product: knitting, reknitting, felting, scraping, trimming and finishing. In their workshop in Orthez, they’ll take you through every stage of the headwear-making process. Berets guaranteed 100% handmade are sold in the boutique.

Sara y Elodie le dan la bienvenida a su tienda del centro de Orthez. Apasionadas de su oficio, confeccionan cada boina de principio a fin, desde el hilo crudo hasta el producto acabado: punto, retejido, fieltrado, raspado, recorte y acabado. En su taller de Orthez, le guiarán a través de cada etapa del proceso de fabricación del tocado. Las boinas, garantizadas 100% artesanales, se venden en la tienda.

In einem Geschäft mitten im Stadtzentrum von Orthez heißen Sie Sara und Elodie willkommen. Sie sind von ihrem Beruf begeistert und stellen jede Baskenmütze von Anfang bis Ende her, vom rohen Garn bis zum fertigen Produkt: Stricken, Ketteln, Filzen, Kratzen, Scheren und Fertigstellen. In ihrem Atelier in Orthez zeigen sie Ihnen jeden Schritt bei der Herstellung der Kopfbedeckung. Die garantiert 100 % handgefertigten Baskenmützen werden in der Boutique verkauft.

