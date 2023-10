Exposition de peintures 4, rue de l’Eglise Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Catégories d’Évènement: Marne

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Exposition de peintures 4, rue de l’Eglise Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 31 octobre 2023, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement,Marne « Les oiseaux du lac » organisée par « Les Amis de l’église de Sainte Marie du Lac ».

« Les oiseaux du lac » organized by « Les Amis de l'église de Sainte Marie du Lac »
« Las aves del lago », organizado por « Les Amis de l'église de Sainte Marie du Lac »
« Die Vögel des Sees », organisiert von « Les Amis de l'église de Sainte Marie du Lac » (Freunde der Kirche von Sainte Marie du Lac)

