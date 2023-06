PORTE OUVERTE DE LA MAISON DES ARTS ET TRADITIONS DE ROUHLING 4 rue de l’Église Rouhling, 11 juin 2023, Rouhling.

Rouhling,Moselle

Cette maison datant de la fin du 17ème siècle a conservé tous les attributs de la ferme lorraine du 19ème siècle, avec les trois « travées » caractéristiques d’une maison de cultivateur : le logis, l’étable et la grange.

Vous pourrez y découvrir de nombreuses innovations, ainsi que la présentation de nombreux métiers anciens et d’objets originaux et étonnants.

Le livre retraçant l’histoire de la maison, de ses habitants et la restauration de celle-ci pendant 20 ans par les bénévoles est disponible.

Venez nombreux, les bénévoles auront le plaisir de vous accueillir afin de vous faire découvrir les nouveautés pour lesquelles ils ont oeuvré.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

4 rue de l’Église

Rouhling 57520 Moselle Grand Est



This late 17th-century house retains all the attributes of a 19th-century Lorraine farm, with the three « bays » characteristic of a farmer’s house: the dwelling, the stable and the barn.

You’ll be able to discover many innovations, as well as the presentation of numerous old trades and original and surprising objects.

The book recounting the history of the house, its inhabitants and the 20-year restoration by volunteers is now available.

Come one, come all: the volunteers will be delighted to welcome you and show you the new things they’ve been working on.

Esta casa, que data de finales del siglo XVII, ha conservado todas las características de una granja lorena del siglo XIX, con las tres « bahías » características de una casa de granjero: la vivienda, el establo y el granero.

Podrá descubrir numerosas innovaciones, así como numerosos oficios antiguos y objetos originales y sorprendentes.

Ya está disponible el libro que relata la historia de la casa, sus habitantes y los trabajos de restauración realizados durante 20 años por los voluntarios.

Vengan todos, los voluntarios estarán encantados de recibirles y mostrarles las novedades.

Dieses Haus aus dem späten 17. Jahrhundert hat alle Attribute eines lothringischen Bauernhofs aus dem 19. Jahrhundert bewahrt, mit den drei charakteristischen « Jochen » eines Landwirtshauses: Wohnhaus, Stall und Scheune.

Hier können Sie zahlreiche Innovationen entdecken und viele alte Berufe sowie originelle und erstaunliche Gegenstände vorführen.

Das Buch, das die Geschichte des Hauses, seiner Bewohner und die 20-jährige Restaurierung durch Freiwillige beschreibt, ist erhältlich.

Kommen Sie zahlreich, die Freiwilligen freuen sich auf Ihren Besuch, um Ihnen die Neuheiten zu zeigen, an denen sie gearbeitet haben.

