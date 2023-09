JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2023 : OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-DIDIER 4 Rue de l’Église Érize-Saint-Dizier, 17 septembre 2023, Érize-Saint-Dizier.

Érize-Saint-Dizier,Meuse

L’église a été reconstruite fin XVIème siècle, début du XVIIème, probablement en 1603. Quatre statues des évangélistes étaient mentionnées dans le chœur et un bel autel en marbre du XVIIIème. Elle sera modifiée au XVIIIème siècle (nef et baies) et à nouveau au XIXème siècle (reprise globale du pignon avec le portail et le porche).

Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

4 Rue de l’Église Église Saint-Didier

Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est



The church was rebuilt in the late 16th and early 17th centuries, probably in 1603. Four statues of the Evangelists were mentioned in the choir and a beautiful 18th-century marble altar. Modifications were made in the 18th century (nave and bays) and again in the 19th century (complete rebuilding of the gable with portal and porch).

Free admission.

La iglesia fue reconstruida a finales del siglo XVI y principios del XVII, probablemente en 1603. Hay cuatro estatuas de los Evangelistas en el coro y un hermoso altar de mármol del siglo XVIII. Se hicieron modificaciones en el siglo XVIII (nave y tramos) y de nuevo en el XIX (reconstrucción completa del hastial con el portal y el pórtico).

La entrada es gratuita.

Die Kirche wurde Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, wahrscheinlich 1603, umgebaut. Vier Statuen der Evangelisten wurden im Chor erwähnt und ein schöner Marmoraltar aus dem 18. Jahrhundert (Kirchenschiff und Buchten) und erneut im 19. Jahrhundert (globale Wiederaufnahme des Giebels mit dem Portal und der Vorhalle) verändert.

Freier Eintritt.

