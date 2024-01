Soirée Diner Concert « Rock am’Tisch 4 Rue de l’Eglise Burnhaupt-le-Bas, samedi 24 février 2024.

Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

Venez partager un moment convivial et musical rock des années 70 à 90, lors de la soirée Diner Concert avec le groupe « So Six Voltage », 1ère fois du groupe.

Au programme : un menu avec entrées, plat et dessert et le concert.

Les réservations se font par sms ou appel après 19h au 06 61 79 90 91

4 Rue de l’Eglise

Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de tourisme de Masevaux