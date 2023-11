Réunion « Produisez votre propre électricité grâce au solaire photovoltaïque » 4 rue de l’Eglise Burnhaupt-le-Bas, 28 novembre 2023, Burnhaupt-le-Bas.

Burnhaupt-le-Bas,Haut-Rhin

Les Communes de Burnhaupt-le-Bas et Burnhaupt-le-Haut vous invitent à une soirée sur le thème de « Produisez votre propre électricité grâce au solaire photovoltaïque ». La réunion sera coanimée par Thur-Doller et l’Association pour les centrales villageoises Thur-Doller..

2023-11-28 fin : 2023-11-28

4 rue de l’Eglise

Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est



The Communes of Burnhaupt-le-Bas and Burnhaupt-le-Haut invite you to an evening event on the theme of « Produce your own electricity with photovoltaic solar power ». The meeting will be co-hosted by Thur-Doller and the Association pour les centrales villageoises Thur-Doller.

Los municipios de Burnhaupt-le-Bas y Burnhaupt-le-Haut le invitan a una velada sobre el tema « Producir su propia electricidad gracias a la energía solar fotovoltaica ». El encuentro será organizado conjuntamente por Thur-Doller y la Association pour les centrales villageoises Thur-Doller.

Die Gemeinden Burnhaupt-le-Bas und Burnhaupt-le-Haut laden Sie zu einem Abend zum Thema « Produzieren Sie Ihren eigenen Strom mithilfe von Photovoltaik » ein. Die Veranstaltung wird gemeinsam von Thur-Doller und der Association pour les centrales villageoises Thur-Doller moderiert.

