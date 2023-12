Concert de Noël en l’Église 4 Rue de l’Église Authon-du-Perche, 16 décembre 2023 20:30, Authon-du-Perche.

Authon-du-Perche,Eure-et-Loir

Le Madrigal du Perche organise un concert de Noël en l’église d’Authon-du-Perche

Samedi 16 décembre à 20h30 I Église chauffée

Chapeau à la sortie

Un régal pour les oreilles dans un lieu magnifique !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

4 Rue de l’Église

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Le Madrigal du Perche organizes a Christmas concert in the church of Authon-du-Perche

Saturday, December 16, 8:30pm I Heated church

Hats off at the door

A feast for the ears in a magnificent setting!

El Madrigal du Perche organiza un concierto de Navidad en la iglesia de Authon-du-Perche

Sábado 16 de diciembre a las 20.30 h I Iglesia calentada

Quitarse el sombrero en la puerta

Un placer para los oídos en un marco incomparable

Das Madrigal du Perche organisiert ein Weihnachtskonzert in der Kirche von Authon-du-Perche

Samstag, 16. Dezember um 20.30 Uhr I Beheizte Kirche

Hut am Ausgang

Ein Ohrenschmaus an einem wunderschönen Ort!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT DU PERCHE