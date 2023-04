Paysages géologiques et ressources géothermiques du sous-sol en Alsace du Nord 4 rue de l’École, 28 mai 2023, Merkwiller-Pechelbronn.

Découvertes géographiques qui permettent de distinguer les paysages environnants. Identification des roches du sous-sol et analyses d’une tarière. La visite du musée clôture la sortie. Sur inscription. Prévoir une tenue adéquate en fonction de la météo..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 16:00:00. EUR.

4 rue de l’École

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est



Geographical discoveries that allow to distinguish the surrounding landscapes. Identification of the rocks of the subsoil and analysis of an auger. The visit of the museum closes the outing. Registration required. Please bring appropriate clothing depending on the weather.

Descubrimientos geográficos que permiten distinguir el paisaje circundante. Identificación de las rocas del subsuelo y análisis de una barrena. Una visita al museo cierra la salida. Inscripción obligatoria. Se ruega traer ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicas.

Geografische Entdeckungen, die es ermöglichen, die umliegenden Landschaften zu unterscheiden. Identifizierung der Gesteine im Untergrund und Analysen mit einem Erdbohrer. Der Besuch des Museums schließt den Ausflug ab. Nach vorheriger Anmeldung. Entsprechende Kleidung je nach Wetterlage vorsehen.

Mise à jour le 2023-03-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte