Jeux en Famille à la Ludothèque CSC Créaliance 4 rue de l’Ecole Masevaux-Niederbruck, 31 octobre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Pour Halloween, Créaliance organise pour les enfants pendant les vacances une après-midi jeux en famille à la Ludothèque.

Les enfants peuvent venir déguiser pour fêter Halloween et un goûter sera offert..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:30:00. 0 EUR.

4 rue de l’Ecole

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



For Halloween, Créaliance is organizing a family games afternoon for children during the vacations at the Ludothèque.

Children can come dressed up to celebrate Halloween, and a snack will be provided.

Con motivo de Halloween, Créaliance organiza una tarde de juegos en familia para los niños durante las vacaciones en la ludoteca.

Los niños pueden venir disfrazados para celebrar Halloween y se les ofrecerá una merienda.

Zu Halloween organisiert Créaliance für die Kinder während der Ferien einen Spielenachmittag für die ganze Familie in der Ludothek.

Die Kinder können verkleidet kommen, um Halloween zu feiern, und es wird ein Snack angeboten.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme de Masevaux