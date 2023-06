Marche gourmande et musicale 4 rue de Lampertsloch Preuschdorf, 2 juillet 2023, Preuschdorf.

Preuschdorf,Bas-Rhin

Marche gourmande d’environ 14km dans les forêts et villages alentours. Des ensembles musicaux de la région animeront les différentes étapes gourmandes du parcours. Sur réservation avant le 19/06..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

4 rue de Lampertsloch

Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est



14km gourmet walk through the surrounding forests and villages. Local musical ensembles will enliven the various gourmet stages along the way. Reservations required before 19/06.

Un paseo gastronómico de 14 km por los bosques y pueblos de los alrededores. Conjuntos musicales de la región amenizarán las distintas paradas gastronómicas del camino. Se ruega reservar antes del 19/06.

Gourmetwanderung von etwa 14 km durch die Wälder und Dörfer der Umgebung. Musikalische Ensembles aus der Region werden die verschiedenen Gourmet-Etappen der Strecke musikalisch umrahmen. Auf Reservierung vor dem 19.06.

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte