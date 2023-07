Atelier de dorure sur bois 4 rue de la Salette Ballay, 12 juillet 2023, Ballay.

Ballay,Ardennes

Présentation de travaux en cours. Différentes étapes de la fabrication des cadres au cours des siècles. Démonstration de pose de feuilles d’orConsulter la rubrique « Agenda » du site internet de l’office..

4 rue de la Salette

Ballay 08400 Ardennes Grand Est



Presentation of work in progress. Different stages in the manufacture of frames over the centuries. Demonstration of the laying of gold leafConsult the « Agenda » section of the office’s website.

Presentación de trabajos en curso. Diferentes etapas en la fabricación de marcos a lo largo de los siglos. Demostración de la colocación del pan de oroConsulte la sección « Agenda » del sitio web de la Oficina.

Vorstellung laufender Arbeiten. Verschiedene Etappen der Herstellung von Rahmen im Laufe der Jahrhunderte. Demonstration des Anbringens von BlattgoldKonsultieren Sie die Rubrik « Agenda » auf der Website des Amtes.

