CONFÉRENCE DÉBAT GREP-COMMINGES : L’OIT 80 ANS D’EXISTENCE, TOUJOURS UTILE ? 4 Rue de la République Saint-Gaudens, 16 mars 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Avec Florian MÉRY, Doctorant en économie à l’Université Toulouse Jean-Jaurès..

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . 5 EUR.

4 Rue de la République MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



With Florian MÉRY, PhD student in economics at Toulouse Jean-Jaurès University.

Con Florian MÉRY, estudiante de doctorado en Economía en la Universidad Jean-Jaurès de Toulouse.

Mit Florian MÉRY, Doktorand in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Toulouse Jean-Jaurès.

