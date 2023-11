CONFÉRENCE DÉBAT GREP-COMMINGES : QUELLE AGRICULTURE POUR QUELLE ALIMENTATION À L’HORIZON 2050 ? LE SCÉNARIO AFTERRES 4 Rue de la République Saint-Gaudens, 10 février 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Avec Christian COUTURIER, directeur général de SOLAGRO, expert reconnu au niveau national dans la transition énergétique, vice-Président de l’association négaWatt, co-fondateur du réseau TÉPOS (Territoires à Énergie Positive).

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . 5 EUR.

4 Rue de la République MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



With Christian COUTURIER, Managing Director of SOLAGRO, nationally recognized expert in energy transition, Vice-Chairman of the négaWatt association, co-founder of the TÉPOS network (Positive Energy Territories)

Con Christian COUTURIER, Director General de SOLAGRO, experto reconocido a nivel nacional en transición energética, Vicepresidente de la asociación négaWatt, cofundador de la red TÉPOS (Territorios de Energía Positiva)

Mit Christian COUTURIER, Generaldirektor von SOLAGRO, auf nationaler Ebene anerkannter Experte für den Energiewandel, Vizepräsident der Vereinigung négaWatt, Mitbegründer des Netzwerks TÉPOS (Territoires à Énergie Positive)

Mise à jour le 2023-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE