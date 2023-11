CONFÉRENCE DÉBAT GREP-COMMINGES : CONTRIBUTION DE LA FORÊT FRANÇAISE À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 4 Rue de la République Saint-Gaudens, 13 janvier 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Avec Florin MALAFOSSE, géographe spécialisé en paysage, Expert Forêt – Filière bois, Responsable de l’activité Stratégies Territoriales à SOLAGRO..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . 5 EUR.

4 Rue de la République MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



With Florin MALAFOSSE, geographer specialized in landscapes, expert in forestry and the timber industry, in charge of SOLAGRO’s Territorial Strategies activity.

Con Florin MALAFOSSE, geógrafo especializado en paisajes, experto en silvicultura e industria maderera y responsable de estrategias territoriales en SOLAGRO.

Mit Florin MALAFOSSE, Landschaftsgeograf, Experte für Forst- und Holzwirtschaft, Leiter der Abteilung Territoriale Strategien bei SOLAGRO.

Mise à jour le 2023-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE