CONFÉRENCE DÉBAT GREP-COMMINGES : REINDUSTRIALISER LA FRANCE DE FAÇON ÉCORESPONSABLE 4 Rue de la République Saint-Gaudens, 2 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Avec Gabriel COLLETIS, Professeur de sciences économiques à Université Toulouse 1-Capitole, ex directeur du LEREPS..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 5 EUR.

4 Rue de la République MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



With Gabriel COLLETIS, Professor of Economics at Toulouse 1-Capitole University, former Director of LEREPS.

Con Gabriel COLLETIS, profesor de economía en la Universidad Toulouse 1-Capitole, antiguo director de LEREPS.

Mit Gabriel COLLETIS, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Toulouse 1-Capitole, ehemaliger Direktor des LEREPS.

