Marché de Noël 4 Rue de la République Ouarville, 2 décembre 2023, Ouarville.

Ouarville,Eure-et-Loir

Venez nombreux profiter de cette ambiance festive et conviviale, et soutenir l’action de l’Association des Parents d’Élèves de Ouarville Réclainville Louville la Chenard, qui œuvre pour le bien-être et l’épanouissement des élèves de la commune..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

4 Rue de la République

Ouarville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come one, come all to enjoy this festive and convivial atmosphere, and support the work of the Association des Parents d?Élèves de Ouarville Réclainville Louville la Chenard (Ouarville Réclainville Louville la Chenard Parents’ Association), which works to ensure the well-being and development of local pupils.

Venga a disfrutar del ambiente festivo y a apoyar la labor de la Asociación de Padres de Alumnos de Ouarville Réclainville Louville la Chenard, que trabaja para garantizar el bienestar y el desarrollo de los escolares de la localidad.

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diese festliche und gesellige Atmosphäre und unterstützen Sie die Arbeit der Association des Parents d’Élèves de Ouarville Réclainville Louville la Chenard, die sich für das Wohlbefinden und die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde einsetzt.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT COEUR DE BEAUCE