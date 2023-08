Forum des associations 4 rue de la Rebondine Bellenaves, 9 septembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Venez découvrir les activités sportives et culturelles de Bellenaves SAMEDI 9 SEPTEMBRE de 15h à 17h au CENTRE OMNISPORTS, rue Rebondine (derrière l’école primaire).

Plus d’infos au POINT INFO TOURISME au 04 70 58 39 75..

2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

4 rue de la Rebondine Centre Omnisports

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Bellenaves’ sporting and cultural activities SATURDAY SEPTEMBER 9 from 3pm to 5pm at the CENTRE OMNISPORTS, rue Rebondine (behind the elementary school).

Further information from the POINT INFO TOURISME on 04 70 58 39 75.

Venga a descubrir la oferta deportiva y cultural de Bellenaves SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 15:00 A 17:00 HORAS EN EL CENTRO OMNISPORTS, rue Rebondine (detrás de la escuela primaria).

Más información en el POINT INFO TOURISME en el 04 70 58 39 75.

Entdecken Sie die sportlichen und kulturellen Aktivitäten in Bellenaves SAMSTAG, 9. SEPTEMBER von 15:00 bis 17:00 Uhr im CENTRE OMNISPORTS, rue Rebondine (hinter der Grundschule).

Weitere Informationen im POINT INFO TOURISME unter 04 70 58 39 75.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme Val de Sioule