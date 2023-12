Marché de Noël 4 Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget, 1 décembre 2023, Bruges-Capbis-Mifaget.

Bruges-Capbis-Mifaget,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves organise un marché de Noël ! Marché de producteur local, avec animations pour les enfants notamment des photos avec le Père Noël ! Des snack pour le midi, ainsi que crêpes et boissons toute la journée. Alors venez faire un tour!.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

4 Rue de la Poste Salle de l’asile

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The parents’ association is organizing a Christmas market! Local producer’s market, with children’s entertainment including photos with Santa Claus! Snacks for lunch, as well as crêpes and drinks all day long. So come and take a look!

La Asociación de Padres de Alumnos organiza un mercado navideño Mercado de productores locales, con animaciones para los niños, ¡incluso fotos con Papá Noel! Aperitivos para el almuerzo, así como crepes y bebidas durante todo el día. Ven a echar un vistazo

Die Elternvereinigung organisiert einen Weihnachtsmarkt! Markt mit lokalen Produzenten, mit Animationen für die Kinder, insbesondere Fotos mit dem Weihnachtsmann! Es gibt Snacks zum Mittagessen sowie Crêpes und Getränke den ganzen Tag über. Kommen Sie also vorbei!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay