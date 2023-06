Soirée solidarité Ukraine 4 Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget, 8 juillet 2023, Bruges-Capbis-Mifaget.

Bruges-Capbis-Mifaget,Pyrénées-Atlantiques

L’association Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget organise une soirée de solidarité avec l’Ukraine dont les profits seront reversés en faveur de l’association PYCAOU (Pyrénées Comminges Aide aux Orphelinats d’Ukraine). Vous pourrez assister à des expositions et des projections de films à 17 heures suivi d’un repas à 19h00 puis d’un spectacle musical à 21h00. Une collecte de dons pour l’Ukraine sera également réalisée..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

4 Rue de la Poste Salle des fêtes de l’asile

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget association is organizing an evening of solidarity with Ukraine, with proceeds going to the PYCAOU association (Pyrénées Comminges Aide aux Orphelinats d’Ukraine). There will be exhibitions and film screenings at 5pm, followed by a meal at 7pm and musical entertainment at 9pm. Donations for Ukraine will also be collected.

La asociación Bien Vivir en Brujas-Capbis-Mifaget organiza una velada de solidaridad con Ucrania, cuya recaudación se destinará a la asociación PYCAOU (Pyrénées Comminges Aide aux Orphelinats d’Ukraine). Habrá exposiciones y películas a las 17.00 horas, seguidas de una comida a las 19.00 horas y una actuación musical a las 21.00 horas. También se recogerán donativos para Ucrania.

Der Verein Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget organisiert einen Abend der Solidarität mit der Ukraine, dessen Erlöse an den Verein PYCAOU (Pyrénées Comminges Aide aux Orphelinats d’Ukraine) gespendet werden. Sie können ab 17 Uhr Ausstellungen und Filmvorführungen sehen, gefolgt von einem Essen um 19 Uhr und einer musikalischen Darbietung um 21 Uhr. Außerdem werden Spenden für die Ukraine gesammelt.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay