Ouverture du Musée des Mariniers 4 Rue de la Pompe Chouzé-sur-Loire, 26 octobre 2023, Chouzé-sur-Loire.

Chouzé-sur-Loire,Indre-et-Loire

Ouverutre du Musée des Mariniers pendant les vacances de la Toussaint..

Samedi 2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

4 Rue de la Pompe

Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Opening of the Musée des Mariniers during the All Saints’ Day vacations.

El Musée des Mariniers está abierto durante las vacaciones de Todos los Santos.

Öffnung des Schiffermuseums während der Allerheiligenferien.

Mise à jour le 2023-09-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme