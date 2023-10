Exposition Les Amis de AP2A 4 rue de la plage Le pouliguen, 7 octobre 2023, Le pouliguen.

Exposition des oeuvres d’une quinzaine d’artistes

Aquarelles, gravures, huiles et pastels.

Isabelle Auffret Frazer, Chris, Thomas de la Pinta, Thierry de Marichalar, Marie-Luce Ferréol, Jean-Luc Girard, Pierrick Girault, Nicole Guion-Stamatakis, Thierry Landon, Mariana Mihut, Jerzy Moscicki, Olga Nesterenko, Slawa Prischedko, Viktoria Prischedko, Jacques Tanguy et Joëlle Troussier.

7 octobre 2023

5 novembre 2023

