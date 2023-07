Brasserie Les Coulous 4 rue de la pierreuse Messincourt, 12 juillet 2023, Messincourt.

Messincourt,Ardennes

Située à quelques kilomètres de Sedan, la Brasserie Les Coulous vous ouvre ses portes les weekends ! Les Coulous ? Mais d’où vient ce petit nom affectueux ? Derrière les Coulous se cache tout simplement le nom donné aux habitants de Messincourt. Ouverte en 2019, forte d’une expérience, de bientôt 20 ans, solidement bâtie (3 victoires au concours de St Nicolas de Port, une victoire en Bretagne avec Bock à block et une autre avec lecomptoirdubrasseur), la Brasserie Les Coulous vous ouvre aujourd’hui ses portes. Dans ses cuves, Florent Hourriez, le brasseur propriétaire des lieux brasse avec passion plusieurs styles. Et tout y passe ! Il y en a pour tous les goûts : allant de l’IPA à 5,3°, jusqu’à l’Imperial Stout à 11°, en passant par des bières plus classiques comme une Pale Ale à 6°, une blonde au miel à 8,1°, une triple à 9° ou encore une brune à 8°. Mais il ne s’arrête pas en si bon chemin et propose aussi des brassins éphémères, pour surprendre, comme le Porter piment chocolat, proposé en 2020. La brasserie réalise aussi des bières à la demande de clients prestigieux, comme le Vert Bock à Charleville-Mézières. Par ailleurs, sa bière brune est utilisée lors de la fabrication du fromage au lait cru, le Petit Coulou de la ferme de la Harnoterie située à Beaumont-en-Argonne. Ses bières sont en outre à la carte de plusieurs tables de référence dans les Ardennes : la célèbre table gastronomique de Carignan, la Gourmandière, la non moins délicieuse Papillote à Charleville-Mézières et plus récemment au restaurant chez Georges à Charleville Mézières et Au Clandestin à Matton et Clémency. Lundi – Vendredi 18h00 – 20h00 Samedi – Dimanche 10h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00.

4 rue de la pierreuse

Messincourt 08110 Ardennes Grand Est



Located a few kilometers from Sedan, the Brasserie Les Coulous opens its doors to you on weekends! Les Coulous ? But where does this affectionate name come from? Behind Les Coulous is simply the name given to the inhabitants of Messincourt. Opened in 2019, strong of an experience, of soon 20 years, solidly built (3 victories in the contest of St Nicolas de Port, a victory in Brittany with Bock à block and another with lecomptoirdubrasseur), the Brewery Les Coulous opens its doors today. In his tanks, Florent Hourriez, the brewer owner of the place brews with passion several styles. And everything is there! There is something for everyone: from the IPA at 5.3°, to the Imperial Stout at 11°, through more classic beers such as a Pale Ale at 6°, a honey blonde at 8.1°, a triple at 9° or a brown at 8°. But it does not stop there and also proposes ephemeral brews, to surprise, like the chocolate pepper Porter, proposed in 2020. The brewery also produces beers at the request of prestigious customers, such as the Vert Bock in Charleville-Mézières. In addition, its brown beer is used in the production of the raw milk cheese Petit Coulou from the Harnoterie farm in Beaumont-en-Argonne. His beers are also on the menu of several reference tables in the Ardennes: the famous gastronomic table of Carignan, the Gourmandière, the no less delicious Papillote in Charleville-Mézières and more recently at the restaurant Chez Georges in Charleville Mézières and Au Clandestin in Matton and Clémency. Monday – Friday 6:00 pm – 8:00 pm Saturday – Sunday 10:00 am – 12:00 pm / 3:00 pm – 6:00 pm

Situada a pocos kilómetros de Sedan, la Brasserie Les Coulous le abre sus puertas los fines de semana ¿Los Coulous? Pero, ¿de dónde viene este cariñoso nombre? Detrás de Les Coulous está simplemente el nombre de los habitantes de Messincourt. Abierto en 2019, con casi 20 años de sólida experiencia (3 victorias en el concurso de St Nicolas de Port, una victoria en Bretaña con Bock à block y otra con lecomptoirdubrasseur), la Brasserie Les Coulous le abre hoy sus puertas. En sus cubas, Florent Hourriez, cervecero y propietario del local, elabora con pasión varios estilos. ¡Y todo vale! Hay para todos los gustos: desde una IPA a 5,3° hasta una Imperial Stout a 11°, pasando por cervezas más clásicas como una Pale Ale a 6°, una lager melosa a 8,1°, una triple a 9° o una brown ale a 8°. Pero no se queda ahí y también propone cervezas efímeras, para sorprender, como la Porter de chocolate y pimienta, propuesta en 2020. La cervecería también produce cervezas a petición de clientes prestigiosos, como la Vert Bock de Charleville-Mézières. Además, su cerveza negra se utiliza en la producción del queso de leche cruda Petit Coulou de la granja Harnoterie de Beaumont-en-Argonne. Sus cervezas también figuran en el menú de varias mesas de referencia en las Ardenas: la famosa mesa gastronómica de Carignan, la Gourmandière, la no menos deliciosa Papillote en Charleville-Mézières y, más recientemente, en el restaurante chez Georges en Charleville Mézières y Au Clandestin en Matton y Clémency. De lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 h. Sábado y domingo, de 10:00 a 12:00 h. y de 15:00 a 18:00 h

Die Brasserie Les Coulous liegt nur wenige Kilometer von Sedan entfernt und öffnet an den Wochenenden ihre Türen für Sie! Les Coulous ? Aber woher kommt dieser kleine, liebevolle Name? Hinter Les Coulous verbirgt sich ganz einfach der Name, der den Einwohnern von Messincourt gegeben wurde. Die 2019 eröffnete Brasserie Les Coulous, die auf eine bald 20-jährige, solide aufgebaute Erfahrung zurückblicken kann (3 Siege beim Wettbewerb von St Nicolas de Port, ein Sieg in der Bretagne mit Bock à block und ein weiterer mit lecomptoirdubrasseur), öffnet heute ihre Türen für Sie. In seinen Bottichen braut Florent Hourriez, der Brauer und Besitzer der Räumlichkeiten, mit Leidenschaft verschiedene Stilrichtungen. Und alles ist dabei! Es ist für jeden Geschmack etwas dabei: vom IPA mit 5,3° über das Imperial Stout mit 11° bis hin zu klassischeren Bieren wie einem Pale Ale mit 6°, einem blonden Honigbier mit 8,1°, einem Triple mit 9° oder einem dunklen Bier mit 8°. Aber er belässt es nicht dabei, sondern bietet auch kurzlebige Biere an, um zu überraschen, wie das Porter Chili Chocolate, das 2020 angeboten wird. Die Brauerei stellt auch Biere auf Wunsch renommierter Kunden her, wie den Vert Bock in Charleville-Mézières. Außerdem wird ihr dunkles Bier bei der Herstellung des Rohmilchkäses Petit Coulou von der Ferme de la Harnoterie in Beaumont-en-Argonne verwendet. Seine Biere stehen außerdem auf der Speisekarte mehrerer bekannter Restaurants in den Ardennen: der berühmte Gourmet-Tisch Carignan, La Gourmandière, die nicht weniger köstliche Papillote in Charleville-Mézières und seit kurzem im Restaurant Chez Georges in Charleville Mézières und im Au Clandestin in Matton und Clémency. Montag – Freitag 18.00 – 20.00 Uhr Samstag – Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme