Ateliers – Les Mercredis buissonniers 4 Rue de la Petite Rivière Lezay, 25 octobre 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Atelier : Les Mercredis Buissonniers

Mercredi 25 octobre : Attrape-rêve Halloween

De 14h à 16h à l’imprimerie à Lezay

Atelier 7-10 ans

Viens confectionner un Attrape-rêve original et mystérieux.

20€ par atelier

Sur inscription au 06 87 64 07 52.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

4 Rue de la Petite Rivière Imprimerie

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Workshop: Les Mercredis Buissonniers

Wednesday, October 25: Halloween Dream Catcher

2pm to 4pm at l’imprimerie in Lezay

Workshop 7-10 years

Come and make an original and mysterious Dreamcatcher.

20? per workshop

Please register on 06 87 64 07 52

Taller: Les Mercredis Buissonniers

Miércoles 25 de octubre: Atrapasueños de Halloween

De 14:00 a 16:00 h en l’imprimerie de Lezay

Taller 7-10 años

Ven a realizar un original y misterioso Atrapasueños.

20? por taller

Inscripción previa en el 06 87 64 07 52

Workshop: Les Mercredis Buissonniers (Bindestrich-Mittwoch)

Mittwoch, 25. Oktober: Halloween-Traumfänger

Von 14 bis 16 Uhr in der Druckerei in Lezay

Workshop 7-10 Jahre

Basteln Sie einen originellen und geheimnisvollen Traumfänger.

20? pro Workshop

Nach Anmeldung unter 06 87 64 07 52

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays Mellois