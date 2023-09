Ateliers – Les Mercredis buissonniers 4 Rue de la Petite Rivière Lezay, 18 octobre 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Atelier : Les Mercredis Buissonniers

Mercredi 18 octobre : Paysage / animaux en f

De 14h à 16h à l’imprimerie à Lezay

Atelier 5-7 ans

Deux heures de pure créativité et de poésie. Un jeu de formes et d’imagination avec l’automne pour thème.

20€ par atelier

Sur inscription au 06 87 64 07 52.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:00:00. EUR.

4 Rue de la Petite Rivière Imprimerie

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Workshop: Les Mercredis Buissonniers

Wednesday, October 18: Landscape / animals in f

2 to 4 p.m. at l’imprimerie in Lezay

Workshop 5-7 years

Two hours of pure creativity and poetry. A game of shapes and imagination with autumn as the theme.

20? per workshop

Please register on 06 87 64 07 52

Taller: Les Mercredis Buissonniers

Miércoles 18 de octubre: Paisaje / animales en f

De 14:00 a 16:00 en la Imprimerie de Lezay

Taller para niños de 5 a 7 años

Dos horas de pura creatividad y poesía. Un juego de formas y de imaginación con el otoño como tema.

20? por taller

Inscríbete en el 06 87 64 07 52

Workshop: Les Mercredis Buissonniers (Bindestrich-Mittwoch)

Mittwoch, 18. Oktober: Landschaft / Tiere in f

Von 14 bis 16 Uhr in der Druckerei in Lezay

Workshop 5-7 Jahre

Zwei Stunden pure Kreativität und Poesie. Ein Spiel mit Formen und Fantasie mit dem Herbst als Thema.

20? pro Workshop

Nach Anmeldung unter 06 87 64 07 52

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays Mellois