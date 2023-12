JOURNÉE PORTES OUVERTES « LOUVE ALPHA » AU DOMAINE DE NERLEUX 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux, 16 décembre 2023, Bellevigne-les-Châteaux.

Le domaine de Nerleux a le plaisir de vous convier à sa journée portes ouvertes qui met à l’honneur l’un de ses Saumur Champigny : la Louve Alpha.

Produite pour la première fois par Amélie en 2017, il est fêté cette année le 4ème millésime de cette cuvée !

Au cours de cette journée, vous pourrez déguster les vins du domaine comme jamais auparavant, à travers un parcours qui vous fera (re)découvrir le Chai et la cave troglodytique. La cuverie s’est refait une beauté et accueille désormais des nouvelles cuves ainsi qu’un œuf béton. Quelle meilleure occasion que cette évènement pour vous présenter toutes ces nouveautés et vous parler des vinifications ? Une belle surprise vous attendra également dans la cave troglo !

Voici aussi de quoi compléter votre hotte à l’approche des fêtes de fin d’année : bouteilles, coffrets et bons cadeaux, bougies, prêt-à-porter de seconde main grâce à la présence de Julie « de Vous à Moi ».

Le domaine de Nerleux est ravi de vous accueillir pour ce moment de partage et de convivialité !

4 rue de la Paleine Saint-Cyr-en-Bourg

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



