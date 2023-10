Spectacle de contes d’automne 4 Rue de la Mare Boisneau La Hague, 31 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Spectacle de contes pour public familial à partir de 7 ans.

L’automne arrive, les feuillent tourbillonnent sur les chemins, la lumière devient douce et mystérieuse, c’est le moment des histoires de magie et de merveilles, avec une pointe de malice et de surprise…

Avec l’association Antirouille de Vauville..

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

4 Rue de la Mare Boisneau Jobourg

La Hague 50440 Manche Normandie



Storytelling show for families aged 7 and over.

Autumn arrives, the leaves swirl along the paths, the light becomes soft and mysterious. It’s time for stories of magic and wonder, with a touch of mischief and surprise?

With Vauville?s Antirouille association.

Espectáculo de cuentacuentos para familias a partir de 7 años.

Llega el otoño, las hojas se arremolinan en los caminos, la luz es suave y misteriosa, y es hora de historias de magia y asombro, con un toque de picardía y sorpresa..

Con la asociación Antirouille de Vauville.

Märchenaufführung für ein Familienpublikum ab 7 Jahren.

Der Herbst kommt, die Blätter wirbeln über die Wege, das Licht wird weich und geheimnisvoll, es ist die Zeit für Geschichten von Magie und Wundern, mit einem Hauch von Bosheit und Überraschung

Mit dem Verein Antirouille de Vauville.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche