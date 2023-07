DÉAMBULATIONS SONORES – ULTRASONS 4 Rue de la Mairie Saint-Hilaire, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire.

Saint-Hilaire,Aude

Dans le cadre de « re-connexion-s », 1ère programmation culturelle et artistique du Département et des Sites du Pays cathare.

Considérant l’art sonore comme un art de l’espace, Stéphane Marin vous invite à une « Marche Inouïe » pour (re-)découvrir, en marche, l’environnement Saint-Hilaire par le biais de différents types d’expériences sensibles d’écoutes.

Pendant cette promenade, les promeneurs écoutants, découvriront des points d’ouïe, comme on découvre des points de vue. Que ce soit au contact de la matière sonnante, dans la plus proche intimité de l’objet sonore, ou encore, à l’écoute des résonances naturelles d’un lieu, peu à peu, pas à pas, un paysage sonore se dessine, ici et maintenant, là où l’on n’entendait que des bruits…

Un atelier Ultrasons proposé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (samedi et dimanche)

Tout public à partir de 12 ans

20 participants maximum

Inscriptions par mail ou sur place.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 13:00:00. .

4 Rue de la Mairie

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



As part of « re-connexion-s », the 1st cultural and artistic program of the Département and Sites du Pays Cathare.

Considering sound art as an art of space, Stéphane Marin invites you to a « Marche Inouïe » to (re-)discover, on the move, the Saint-Hilaire environment through different types of sensitive listening experiences.

During the walk, listeners will discover points of hearing, just as they discover points of view. Whether in contact with the sounding material, in the closest intimacy of the sound object, or listening to the natural resonances of a place, little by little, step by step, a soundscape takes shape, here and now, where only noise was heard before?

An Ultrasound workshop on the occasion of the European Heritage Days (Saturday and Sunday)

All ages 12 and up

20 participants maximum

Registration by e-mail or on site

En el marco de « re-connexion-s », 1er programa cultural y artístico organizado por el Département y los sitios del Pays Cathare.

Considerando el arte sonoro como un arte del espacio, Stéphane Marin le invita a una « Marche Inouïe » (Marcha Inaudita) para (re)descubrir el entorno de Saint-Hilaire en movimiento a través de diferentes tipos de experiencias de escucha sensitiva.

Durante el paseo, los oyentes descubrirán puntos de audición, al igual que descubren puntos de vista. Ya sea en contacto con el material sonoro, en la más estrecha intimidad con el objeto sonoro, o escuchando las resonancias naturales de un lugar, poco a poco, paso a paso, va tomando forma un paisaje sonoro, aquí y ahora, donde antes sólo oíamos ruido..

Un taller de ultrasonidos coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio (sábado y domingo)

Abierto al público a partir de 12 años

20 participantes máximo

Inscripción por correo electrónico o in situ

Im Rahmen von « re-connexion-s », 1. Kultur- und Kunstprogramm des Département und der Sites du Pays cathare.

Stéphane Marin betrachtet die Klangkunst als eine Kunst des Raumes und lädt Sie zu einem « Marche Inouïe » ein, bei dem Sie die Umgebung von Saint-Hilaire durch verschiedene Arten sensibler Hörerfahrungen (wieder-)entdecken können.

Während dieses Spaziergangs werden die lauschenden Wanderer Hörpunkte entdecken, so wie man auch Aussichtspunkte entdeckt. Sei es im Kontakt mit der klingenden Materie, in der engsten Vertrautheit des Klangobjekts oder im Lauschen auf die natürlichen Resonanzen eines Ortes, nach und nach, Schritt für Schritt, zeichnet sich eine Klanglandschaft ab, hier und jetzt, wo man bisher nur Geräusche gehört hat?

Ein Ultraschall-Workshop, der anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (Samstag und Sonntag) angeboten wird

Für alle ab 12 Jahren

maximal 20 Teilnehmer

Anmeldung per E-Mail oder vor Ort

Mise à jour le 2023-06-07 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11