FESTIVAL RÊVE À SONS 4 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire FESTIVAL RÊVE À SONS 4 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire, 30 août 2024, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 17:00:00

fin : 2024-08-30 02:00:00 Le festival de musique en Pays de la Loire, « Rêve à sons » fait sa rentrée à La Pommeraye à Mauges-sur-Loire.

Le festival de musique en Pays de la Loire, « Rêve à sons » fait sa rentrée à La Pommeraye à Mauges-sur-Loire

Le festival Rêve à sons situé à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire se déroulera sur 2 soirées. Composée de musiques actuelles, la programmation est éclectique, les jeunes talents sont mis à l’honneur et les différents types d’arts vont se mélanger pour créer ce rêve éveillé.

Afin d’accueillir les groupes, 2 scènes seront installées sur le site du festival.

Une scène «principale» où se produira la majorité des artistes, et une «secondaire» qui aura un rôle d’intermède mais également de découverte avec des artistes émergents. EUR.

4 Rue de la Loire Complexe sportif

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Code postal 49620 Lieu 4 Rue de la Loire Adresse 4 Rue de la Loire Complexe sportif LA POMMERAYE Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 4 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire Latitude 47.3559736 Longitude -0.8591484 latitude longitude 47.3559736;-0.8591484

4 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/