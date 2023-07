EQUIDAYS – Portes ouvertes de l’école européenne d’ostéopathie animale 4 Rue de la Gare Lisieux, 24 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Depuis près de 30 ans, l’ESAO forme des ostéopathes pour animaux en France et au Royaume-Uni. Fondée en 1993, c’est la première grande école européenne d’ostéopathie animale.

#Fairedesapassionsonmétier

Renseignements : Léa Nicolle ou Laurence Levannier : 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Site internet : https://esao.eu/

L’ESAO propose des portes ouvertes le mardi 24 octobre à 14h et 15h15. Au programme : visite des locaux, présentation du métier et des formations.

Visite d’1h sur inscription obligatoire.

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 15:15:00. .

4 Rue de la Gare

Lisieux 14100 Calvados Normandie



ESAO has been training animal osteopaths in France and the UK for almost 30 years. Founded in 1993, it is the first major European school of animal osteopathy.

#Fairedesapassionsonmétier

For further information, please contact Léa Nicolle or Laurence Levannier : 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Website: https://esao.eu/

ESAO will be holding an open house on Tuesday October 24 at 2pm and 3:15pm. On the program: tour of the premises, presentation of the profession and training courses.

1-hour visit, registration required

La ESAO lleva casi 30 años formando a osteópatas animales en Francia y el Reino Unido. Fundada en 1993, es la primera gran escuela europea de osteopatía animal.

#Hacer de las pasiones su profesión

Para más información, póngase en contacto con Léa Nicolle o Laurence Levannier: 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Página web: https://esao.eu/

La ESAO organiza una jornada de puertas abiertas el martes 24 de octubre, a las 14.00 y 15.15 horas. En el programa: visita de los locales, presentación de la profesión y cursos de formación.

Visita de una hora, previa inscripción

Seit fast 30 Jahren bildet die ESAO Tierosteopathen in Frankreich und Großbritannien aus. Sie wurde 1993 gegründet und ist die erste große europäische Schule für Tierosteopathie.

#Die Leidenschaft zum Beruf machen

Auskünfte: Léa Nicolle oder Laurence Levannier: 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Website: https://esao.eu/

Die ESAO bietet am Dienstag, den 24. Oktober um 14.00 und 15.15 Uhr einen Tag der offenen Tür an. Auf dem Programm stehen: Besichtigung der Räumlichkeiten, Vorstellung des Berufs und der Ausbildungen.

1-stündige Besichtigung mit obligatorischer Anmeldung

