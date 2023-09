ATELIER ARPENTAGE THÉÂTRE – LECTURE COLLECTIVE 4 rue de la Fraternité Lodève, 7 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Nouvel atelier au théâtre de la Bicyclette qui fêtera bientôt son inauguration au 4 rue de la Fraternité, à Lodève : Arpentage théâtre avec Alexandra Plays !.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

4 rue de la Fraternité

Lodève 34700 Hérault Occitanie



A new workshop at the Théâtre de la Bicyclette, soon to celebrate its inauguration at 4 rue de la Fraternité, Lodève: Arpentage théâtre with Alexandra Plays!

Un nuevo taller en el Théâtre de la Bicyclette, que pronto celebrará su inauguración en el 4 rue de la Fraternité de Lodève: ¡Arpentage théâtre con Alexandra Plays!

Neuer Workshop im Théâtre de la Bicyclette, das bald seine Einweihung in der 4 rue de la Fraternité in Lodève feiert: Arpentage théâtre mit Alexandra Plays!

Mise à jour le 2023-09-17 par OT LODEVOIS ET LARZAC