ATELIER ÉCRITURE ET RÉCITAL 4 rue de la fraternité Lodève, 5 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Ce premier atelier aura pour thème « l’exil », en présence et avec le témoignage de Marcel Camill’.

Venez écrire et partager votre vécu, votre témoignage, votre imaginaire, en imaginant toutes formes d’exils,

politiques ou économiques, mais aussi mentaux, passionnels, …Marcel Camill’ est écrivain, poète, originaire du Congo Brazzaville ,il vit actuellement à Montpellier. Son recueil « Ecrits noirs.

2023-10-05 18:00:00 fin : 2023-10-05 22:00:00. EUR.

4 rue de la fraternité

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The theme of this first workshop will be « exile », in the presence and with the testimony of Marcel Camill’.

Come and write and share your experience, your testimony, your imagination, imagining all forms of exile,

marcel Camill’ is a writer and poet originally from Congo Brazzaville, now living in Montpellier. His collection « Ecrits noirs

El tema de este primer taller será « el exilio », en presencia y con el testimonio de Marcel Camill’.

Venga a escribir y a compartir sus experiencias, su testimonio, su imaginación, imaginando todas las formas de exilio,

marcel Camill’ es un escritor y poeta originario del Congo Brazzaville, que vive actualmente en Montpellier. Su colección « Ecrits noirs

Dieser erste Workshop hat das Thema « Exil », in Anwesenheit und mit dem Zeugnis von Marcel Camill’.

Schreiben Sie und teilen Sie Ihre Erfahrungen, Ihr Zeugnis, Ihre Vorstellungskraft, indem Sie sich alle Formen des Exils vorstellen,

marcel Camill’ ist Schriftsteller und Dichter aus Kongo-Brazzaville und lebt derzeit in Montpellier. Seine Sammlung « Ecrits noirs » (Schwarze Schriften)

Mise à jour le 2023-09-26 par OT LODEVOIS ET LARZAC