Portes ouvertes Chez Marcel – Epicerie participative 4 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne, 21 octobre 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Des produits locaux de dépannage, du bio à découvrir : viande, fruits, légumes, produits laitiers et d’épicerie, produits d’hygiène et d’entretien. Visite des locaux avec la participation du groupe Trad-Rock Irlandais « Bordeirland » et verre de l’amitié à 12h. Accueil des visiteurs par les adhérents et accompagnement à l’adhésion « sitemonepi.fr »..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. EUR.

4 Rue de la Fontaine

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Local convenience and organic products to discover: meat, fruit, vegetables, dairy and grocery products, hygiene and cleaning products. Visit of the premises with the participation of the Irish Trad-Rock band « Bordeirland » and welcome drink at 12pm. Members will welcome visitors and help them sign up on « sitemonepi.fr ».

Productos locales de proximidad y productos ecológicos por descubrir: carne, fruta, verdura, productos lácteos y de alimentación, productos de higiene y limpieza. Visita de los locales con la participación del grupo irlandés de Trad-Rock « Bordeirland » y una copa a las 12h. Los socios estarán presentes para acoger a los visitantes y ayudarles a inscribirse en la página web « sitemonepi.fr ».

Lokale Produkte zur Selbstversorgung, Bio-Produkte zum Entdecken: Fleisch, Obst, Gemüse, Milch- und Lebensmittelprodukte, Hygiene- und Reinigungsprodukte. Besichtigung der Räumlichkeiten unter Mitwirkung der irischen Trad-Rock-Band « Bordeirland » und Umtrunk um 12 Uhr. Empfang der Besucher durch die Mitglieder und Begleitung bei der Mitgliedschaft « sitemonepi.fr ».

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Monts du Limousin