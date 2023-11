MARCHÉ DE NOËL 4 rue de la Fontaine Bébing, 26 novembre 2023, Bébing.

Bébing,Moselle

Bébing Loisirs Culture vous invite à son marché de Noël !. Vous y trouverez une buvette et une petite restauration.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

4 rue de la Fontaine salle communale

Bébing 57830 Moselle Grand Est



Bébing Loisirs Culture invites you to its Christmas market. You will find a refreshment bar and a small restaurant.

Bébing Loisirs Culture le invita a su mercado de Navidad. Encontrará un bar de refrescos y un pequeño restaurante.

Bébing Loisirs Culture lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein! Dort finden Sie einen Getränkestand und kleine Speisen.

Mise à jour le 2023-11-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG