Observatoire du Club d’Astronomie de Signy-l’Abbaye 4 rue de la Dime Dommery, 12 juillet 2023, Dommery.

Dommery,Ardennes

L’association CASA vous propose tout au long de l’année des manifestations ponctuelles sur les thèmes de l’astronomie, l’astronautique, l’astrophotographie et la gnomonique (l’étude des cadrans solaires). Elle se réunit aussi régulièrement, tous les deuxièmes vendredis soirs et samedis matin de chaque mois. N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations..

fin : . .

4 rue de la Dime

Dommery 08460 Ardennes Grand Est



Throughout the year, CASA offers you special events on the themes of astronomy, astronautics, astrophotography and gnomonics (the study of sundials). It also meets regularly, every second Friday evening and Saturday morning of each month. Do not hesitate to contact them for more information.

La asociación CASA le ofrece a lo largo del año eventos específicos sobre temas de astronomía, astronáutica, astrofotografía y gnomónica (el estudio de los relojes de sol). También se reúne regularmente, cada segundo viernes por la tarde y sábado por la mañana de cada mes. Póngase en contacto con ellos para obtener más información.

Der Verein CASA bietet Ihnen das ganze Jahr über punktuelle Veranstaltungen zu den Themen Astronomie, Raumfahrt, Astrofotografie und Gnomonik (das Studium der Sonnenuhren) an. Sie trifft sich auch regelmäßig an jedem zweiten Freitagabend und Samstagmorgen im Monat. Zögern Sie nicht, sie für weitere Informationen zu kontaktieren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme