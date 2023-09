Les dessous de l’histoire 4 rue de la Croix Nice, 16 septembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, vous êtes conviés à visiter les coulisses du théâtre du Francis-Gag au pas de course, à la rencontre de ses fantômes et de son histoire..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

4 rue de la Croix Théâtre Francis Gag

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the European Heritage Days, we invite you to take a behind-the-scenes tour of the Francis-Gag theatre, where you can meet its ghosts and discover its history.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le invitamos a realizar una visita entre bastidores al teatro Francis-Gag, donde podrá conocer a sus fantasmas y descubrir su historia.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals sind Sie eingeladen, die Kulissen des Francis-Gag-Theaters im Laufschritt zu besichtigen, um seinen Geistern und seiner Geschichte zu begegnen.

