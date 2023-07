DEUCHE FAMILY : SPÉCIALISTE DE LA LOCATION DE 2CV AVEC OU SANS CHAUFFEUR 4 Rue de la Croix de la Reille Béziers, 1 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Deuche Family, qu’est-ce que c’est ? C’est de la location de 2CV par des passionnés ; que ce soit pour une simple envie de balade, une envie de conduire ces magnifiques véhicules ou bien encore pour votre mariage.

Deuche Family organise même des balades gourmandes avec pique-nique dans Béziers et ses alentours. L’idée vous tente ? N’hésitez pas plus, l’équipe se fera un plaisir de vous recevoir.

4 Rue de la Croix de la Reille

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Deuche Family, what is it ? It’s the rental of 2CV by passionate people; whether it’s for a simple desire to go for a ride, a desire to drive these magnificent vehicles or even for your wedding.

Deuche Family even organizes gourmet rides with picnics in Béziers and its surroundings. Does the idea tempt you? Don’t hesitate any longer, the team will be happy to welcome you

Familia Deuche, ¿qué es? Se trata del alquiler de 2CV por parte de entusiastas; ya sea para un simple viaje, por el deseo de conducir estos magníficos vehículos o incluso para su boda.

La Familia Deuche organiza incluso paseos gastronómicos con picnic por Béziers y sus alrededores. ¿Le tienta la idea? No lo dude más, el equipo estará encantado de recibirle

Deuche Family, was ist das? Das ist die Vermietung von 2CVs durch leidenschaftliche Autofahrer; sei es für eine einfache Spazierfahrt, die Lust, diese wunderschönen Fahrzeuge zu fahren oder auch für Ihre Hochzeit.

Deuche Family organisiert sogar Feinschmeckerfahrten mit Picknick in Béziers und Umgebung. Sind Sie von der Idee begeistert? Zögern Sie nicht länger, das Team freut sich auf Ihren Bes

