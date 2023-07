Fiesta espanola au Champagne Bauchet 4 rue de la Crayère Aÿ-Champagne Catégories d’Évènement: Aÿ-Champagne

8 juillet 2023, Aÿ-Champagne.

Au programme :

• Une paëlla géante

• Des danseurs et danseuses

• Un DJ.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

4 rue de la Crayère Champagne Bauchet

Aÿ-Champagne 51150 Marne Grand Est



Program:

? A giant paella

? Dancers

? A DJ En el programa:

? Una paella gigante

? Bailarines

? UN DJ Auf dem Programm stehen :

? Eine riesige Paëlla

? Tänzer und Tänzerinnen

Auf dem Programm stehen :

? Eine riesige Paëlla

? Tänzer und Tänzerinnen

? Ein DJ

